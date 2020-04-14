ضبط 25 قضية تموينية متنوعة في أسوان

شن ضباط أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة لمحاربة ظاهرة الغش التجارى فى الأسواق، والقضاء على كافة المخالفات، وذلك بتوجيهات اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية، وهى كالتالى: قضية تجميع بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين، 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و9 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و12 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وحررت المحاضر للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي، ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.