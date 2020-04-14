ضبط 9 متهمين بأسلحة نارية ومخدرات في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة متهمين.تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على9 متهمين وبحوزتهم:7 اسلحه نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.500) كيلوجرام، فضلًا عن 250 جرام حشيش، و200 قرص مخدر، وسلاح أبيض.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كافة المواد المخدرة.