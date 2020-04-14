المركزي الكويتي يصدر أذون خزانة بـ240 مليون دينار

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الكويت المركزي ذكر اليوم الثلاثاء أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار (777.83 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.25 بالمئة في المتوسط.وأضافت الوكالة أن البنك المركزي أصدر أيضا أذون خزانة بنهاية مارس لأجل ستة أشهر بقيمة 240 مليون دينار بمتوسط عائد 1.375 بالمئة.