أفغانستان تتسلم 22 ألف اختبار لكورونا وأدوات وقاية

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية سلمتها 22 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأدوات وقاية.ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن وزارة الصحة قولها "إن هذه الإمدادات تأتي بعد أن سجلت اليوم 49 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 714 حالة.