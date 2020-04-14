العراق: مساع لعودة 4462 مواطنا من العالقين بالخارج

ذكرت وزارة الخارجية العراقية، أنه تم التنسيق مع عدد من البلدان لعودة قرابة 4462 عراقيا من العالقين بالخارج، في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في تصريح وفقا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء - إن الوزارة نسقت مع (ماليزيا، السعودية، مصر، تركيا، الهند، روسيا، بيلاروسيا، الأردن والإمارات) لعودة العالقين.. مضيفا أن جميع السفارات تجمع أعداد الراغبين في العودة إلى حين إجلائهم جميعا من دول العالم.وأشار إلى أن الوزارة دأبت على التعامل مع أزمة (كورونا) بمسؤولية مهنية ووطنية، عبر تفعيل دبلوماسية الاستجابة الوطنية، لتجاوز تحديات الظرف الطاريء، ولتعزيز مسار التواصل مع السفارات والملحقيات العراقية في الخارج.. لافتا إلى أن وزير الخارجية وجه باستنفار كل الامكانيات، لتحقيق استجابة سريعة، وتلبية احتياجات العراقيين العالقين في خارج البلاد.