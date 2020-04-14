إزالة 36 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية بالمحافظة عن إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 1425 متر مربع بإدكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية وأساسات بالحجارة البيضاء وبناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص دور أرضي دون سقف، وإزالة 8 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 1070 متر مربع بقري كوم زمران وطيبة ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية، وإزالة 6 حالات تعدِ علي الارض الزراعية بمساحة 1020 متر بالرحمانية.كما تم إزالة 10 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 975 متر مربع بزمام قري شرنوب وسنهور بدمنهور، وإزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 531 متر بقرية نكلا العنب بايتاي البارود عبارة عن أسوار وبناء بالطوب الأبيض، وإزالة مبنى بمساحة 156 متر بأم حكيم بشبراخيت عبارة عن مبنى بأعمدة خرسانية، وإزالة تعدي بالبناء على أرض زراعية دون ترخيص بمساحة 60 م وسور بطول 7 متر بقرية النجاح ببدر.