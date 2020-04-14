استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة في بورسعيد

واصلت مكاتب البريد وفرع البنك الزراعي المصري بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة.أشار السيد السنجابي، مدير القوي العاملة ببورسعيد، خلال تفقده عملية الصرف، إلى أن المديرية شكلت لجان لمتابعة إجراءات صرف منحة الرئيس للعمالة الغير منتظمة، مؤكدًا أن إجراءات الصرف تجرى بشكل منتظم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وتمتد حتى الخامسة مساءً وذلك لمنع التزاحم.وأكد مدير القوى العاملة أن هناك إجراءات احترازية مكثفة خلال عملية الصرف، وذلك من خلال تعقيم أيدي المواطنين وفرض مسافة متر بينهم وكذلك تعقيم المقرات.ويستحق للمنحة بمحافظة بورسعيد 4851 مواطن من بينهم 656 حتى سن 25 عامًا، و1687 من 25 إلى 35 عامًا، و1728 من 35 إلى 50 عامًا، و558 من 50 إلى 90 عامًا، و221 فوق 60 عامًا.