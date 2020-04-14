روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

تسلمت روسيا سلالة فيروس "كورونا" المستجد من الولايات المتحدة لإجراء الدراسات وصنع اللقاح حيث جاء في بيان جمارك مدينة تومسك الروسية، "تسلمت شركة روسية سلالة فيروس كورونا من الولايات المتحدة، كجزء من إجراءات منع انتشار عدوى فيروس كورونا، لاجراء الدراسات وإنتاج لقاح".وتم نقل سلالة الفيروس في قارورة حجمها 23x0.6 ملليمتر ووزنها 88 جراما، ونظرا إلى أن درجة الحرارة اللازمة لحفظ السلالة يجب أن تكون بين 2 و8 درجات مئوية تم وضعها في عبوة حافظة للحرارة مملوءة بالعناصر الباردة، وهكذا وصل وزن الشحنة إلى 4.5 كجم.كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، الشهر الماضي، عن وجود سلالة الفيروس لدى روسيا، وقد تم تحضير 5 نماذج من اللقاح.وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، أن لدى فيروس كورونا ثلاثة أنواع قاتلة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن السلالة الأصلية هي الأكثر انتشارا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وليست منتشرة في الصين.