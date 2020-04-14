كورونا حول العالم: 1.88 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 119 ألفا

أفاد إحصاء لرويترز بأنه تم تسجيل إصابة 1.88 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم بينما بلغ عدد الوفيات 119168.وتم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول وأقاليم منذ رصد الحالة الأولى في الصين في ديسمبر 2019.وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية،اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 117، وارتفاع عدد المصابين إلى 11868 مصابا.كما أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، عن تسجيل 49 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 714 حالة.وسجلت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في الجمهورية، ليصل عددها التراكمي إلى 2،918.ومنذ تصاعد انتشار الوباء في يناير سجلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل، بالإضافة إلى 41 حالة وفاة في حين تعافى 1405 وعادوا إلى منازلهم.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة، ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع.