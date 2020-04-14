أسهم أوروبا تقفز بفعل بيانات التجارة الصينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي، إذ عززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحا.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 %، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي جاء مدفوعا بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي.وسيتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأمريكية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاس مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات وتسببها في حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.وتلقت المعنويات دفعة اليوم، إذ أظهرت بيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية في مارس بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعاف على أساس متين يبعد شهورا.وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5 بالمئة مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل على الأقل.وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6 % ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.