رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقطاع المياه عن عدة مناطق في بورسعيد اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:28 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمحافظة خاصة الأدوار العليا.

وأعلنت المحافظة -في بيان مقتضب لها- أنه تقرر عمل مناورة بمحطة مياه بورسعيد لتنفيذ المرحلة الأولى من ربط خط طرد الوحدة الأولى الجاري إنشاؤها حاليًا بخطوط الطرد القائمة مما يستدعي تخفيف الضغوط.

وأشارت محافظة بورسعيد إلى أن ذلك يستمر لقرابة الـ3 ساعات حتى ضهر اليوم، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة كافة مرافق المحافظة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

الغواصة «S43» تغادر ألمانيا تمهيدًا لانضمامها للقوات البحرية المصرية

حقيقة الاستعلام عن منحة الـ 500 بالرقم القومي لـ العمالة غير المنتظمة عبر رابط القوى العاملة

ابنة محمد شومان عن طلبها حذف اسمه من البطاقة: «سبب مشاكلى ومش ندمانة»

المفتى يوجه رسائل شكر للرئيس السيسى لدوره فى مواجهة «كورونا»

الصور

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

image description

إنارة برج القاهرة بـ"stay safe" و"احمي نفسك"

image description

للوقاية من كورونا.. تعقيم حديقة الحيوانات بالجيزة

الأكثر قراءة

حقيقة الاستعلام عن منحة الـ 500 بالرقم القومي لـ العمالة غير المنتظمة عبر رابط القوى العاملة

الآن.. رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020

ترامب يكشف عن موعد قراره لـ«فتح البلاد»

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

ألمانيا ترفض تحديد موعد لإعادة فتح المتاجر

كوريا الجنوبية تحذر مخالفى إجراءات الدخول فى المطار

إلغاء مهرجان «أفينيون» المسرحي الفرنسي بسبب كورونا

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
دفن موتى «كورونا»
القس. رفعت فكرى
ليس نهاية العالم ولكنه بداية جديدة
مؤمن المحمدي
الأحرف الصامدة
لواء. محسن الفحام
السلوك المرفوض والوعى المفروض
المزيد

الثقافة

لارماتان السنغال تصدر كتاب «المصارع الأسطورة» للشاعر رافاييل انجاي

عمرو العزالي: أحلم بترجمة شعر الأبنودي إلى لغات أخرى

عمرو هلال: «آخر محطات الشقا» مواجهة بلغة الشعر

كاميليا عبد الفتاح: أنا من عشاق شعر الأبنودي وحرفه ومن مُريديه المخلصين