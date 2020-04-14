انقطاع المياه عن عدة مناطق في بورسعيد اليوم

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمحافظة خاصة الأدوار العليا.وأعلنت المحافظة -في بيان مقتضب لها- أنه تقرر عمل مناورة بمحطة مياه بورسعيد لتنفيذ المرحلة الأولى من ربط خط طرد الوحدة الأولى الجاري إنشاؤها حاليًا بخطوط الطرد القائمة مما يستدعي تخفيف الضغوط.وأشارت محافظة بورسعيد إلى أن ذلك يستمر لقرابة الـ3 ساعات حتى ضهر اليوم، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة كافة مرافق المحافظة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.