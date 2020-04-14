ارتفاع إصابات كورونا فى عمان لـ813

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 813 حالة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إن ست إصابات جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130 حالة، مشيرة إلى تسجيل أربع حالات وفاة.ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.