2774 إصابة بـ«كورونا» في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد بيان للمركز الروسي أمس الإثنين، بأنه تم تسجيل الحالات الجديدة في 62 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو.كما تتصدر موسكو قائمة عدد الوفيات أيضا، حيث سجلت 10 حالات وفاة أمس.وأضاف البيان، أن 150 شخصًا في موسكو تعافوا وغادروا المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1470 شخصًا.