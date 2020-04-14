السعودية: وصول 252 عالقًا ببريطانيا لمطار الملك عبدالعزيز

استقبل مطار الملك عبدالعزيز في (جدة) اليوم الثلاثاء 252 مواطنا ومواطنة قادمين من العاصمة البريطانية (لندن) عبر مطار (هيثرو) الدولي، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة العالقين بالخارج، في ظل تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أنه كان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارات الخارجية والسياحة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وقد طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس (كورونا) عليهم.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت قد سجلت أمس الإثنين 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 آلاف و934 مصابا.