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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

550 مليون جنيه لتأهيل وصيانة القناطر على النيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:20 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
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أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن مجمل الإنجازات التي قام بها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي الحالي أنه تم صيانة وإحلال وتجديد 78 قنطرة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية.

وذكر التقرير أن تلك القناطر تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، الأمر الذي يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة، الأمر الذي يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاستراتيجية الهامة، والتي توفر استفادة مثلى من المياه كمورد هام بكل المجالات.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالي 40 مليون جنيه.

وأكد وزير الري استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات إن القطاع قام خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ أعمال بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليون جنيه، حيث يتم حاليا تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين وتأهيل وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه، وأيضا تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف أنه جاري حاليا تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا وأيضا تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكاليف حوالي 33 مليون جنيه.

ولفت رئيس القطاع إلى أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية للقناطر الكبرى واستمرارا لخطة التأمين المستهدفة من قبل القطاع من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة، فيتم حاليا إنشاء المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين سد ومفيض ودمياط بتكلفة تقديرية حوالي 32 مليون جنيه وأيضا جاري تنفيذ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة - مرحلة أولى - بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه.

وفي إطار الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية لعملية تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، أكد حبيشي أنه جارى حاليا الانتهاء من أعمال التأمين الألكترونى للقناطر بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى قيام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام الماضي بتنفيذ حزمة من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتي حجز جمجره وميت غمر وقنطرتس فم أصفون والكلابية، وفي مجال تطوير منظومة الصيانة، فقد تم الانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة، وذلك بهدف التدخل الفوري في حالة حدوث أية أعطال مفاجئة، وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالي السابق حوالى 550 مليون جنيه.

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