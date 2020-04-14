«رقابة التموين»: نشن حملات متنوعة لضبط الأسواق (فيديو)

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة تشن حملات متنوعة لضبط الأسواق، حيث جرى إدراج خطة عمل للأسواق والتي تشتمل على تكثيف الحملات صباحا ومساء طوال أيام الأسبوع.وأضاف أحمد أبو الفضل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن معارض "أهلا رمضان" جرى إنشاء 1839 منفذا لها بكافة محافظات الجمهورية، معقبا: "مرضيناش نعمل معرض مجمع بسبب الظروف الحالية"، موضحا أن الأسعار في متناول الجميع ويجرى مراقبتها يوميا مع استخلاص ذلك في تقرير لوزير التموين يوميا.وأكد مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، أن الوزارة خصصت 14 سلعة أساسية استراتيجية بمختلف المحال والسلاسل بنسبة خصم 15 لـ30%، مشيرا إلى أن هناك توازن من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهناك توازن بالأسواق بكافة السلع المعروضة.