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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الوزراء» يطلق مبادرة «أهالينا» لدعم العمالة غير المنتظمة (فيديو)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:18 ص
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
محمد إبراهيم
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أطلق مجلس الوزراء، مُبادرة "أهالينا" التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا المُستجد" (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"وتهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية "أهالينا"، والتى تتيح للجميع ( شركات – أفراد ) إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.Ahalena.gov.eg، مشيرا إلى أنه من خلال "أهالينا"، يقوم المُتبرع بتحديد القيمة التي يرغب في تقديمها للمساهمة في التخفيف عن الأسر المتضررة، بأن يقوم بالضغط على زر (تبرع الآن)، لينتقل إلى نافذة أخرى لاستيفاء البيانات الشخصية للمتبرع، والاختيار ما بين تسديد قيمة التبرع في حساب رقم 2030 في بنك مصر، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أى شبكة محمول، أخذًا بعين الاعتبار أن هذا الحساب تابع للمؤسسة العامة للتكافل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هذه التبرعات سوف يتم تخصيصها فقط للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"، بعد التأكد من استحقاقها لها.

كما يمكن التبرع مباشرة على حساب رقم 2030 بكل فروع بنك مصر.

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