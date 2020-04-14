176 متعافيًا من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 176 حالة.وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ26 المصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.كان وزير الصحة الكويتي الشيخ قد أعلن أمس الإثنين، شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 150 حالة.