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الثلاثاء 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى إسرائيل لـ11868

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:14 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية،اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 117، وارتفاع عدد المصابين إلى 11868 مصابا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 181 مصابا بحالة خطيرة، منهم 136 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الصناعي، ويرقد 7145 من المصابين في منازلهم، و1214 في الفنادق، و763 يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين بلغ عدد المتعافين 2000 مصاب.

كما اتخذت الحكومة الإسرائيلية بعض القيود الجديدة وستدخل حيز التنفيذ اليوم، ومن ضمنها الإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح اليهودي"، اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حتى فجر بعد غد الخميس، وسيحظر على الإسرائيليين التنقل والسفر بين المدن، وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر بعد غد الخميس لمنع الحشود والتجمهر، واعتبارا من مساء غد الأربعاء، حتى فجر بعد غد الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة حتى فجر بعد غد.

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