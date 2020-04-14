ألمانيا ترفض تحديد موعد لإعادة فتح المتاجر

رفض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تحديد موعد الآن لإعادة فتح محتملة للمتاجر بعد إغلاقها لأسابيع للحد من جائحة كورونا.وقال ألتماير في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الثلاثاء: "لا أريد استباق رؤساء حكومات الولايات، هذا قرار لـ16 ولاية".ومن المقرر أن تجري المستشارة أنجيلا ميركل غدًا الأربعاء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مصير إجراءات التقييد عقب 19 أبريل المقبل.وقال ألتماير: "نحن نتابع مع ما يحدث وكيف ستتطور أعداد المصابين خلال الأيام المقبلة"، مضيفًا أن هذا سيجعل الأمور واضحة حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات مختلفة بشأن الإجراءات اللاحقة المنتظرة.وفي الوقت نفسه، أكد ألتماير أن الفترة المقبلة ستتطلب أيضا الكثير من الانضباط لتجنب عودة المرض، مؤكدا أن الهدف هو عدم تعريض حياة الناس للخطر.