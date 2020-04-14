49 إصابة جديدة بكورونا فى أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 49 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 714 حالة.ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المتحدث باسم الوزارة وحيد ميار قوله إن الوزارة سجلت 18 حالة إيجابية جديدة في العاصمة كابول، 15 حالة في قندهار، 6 في بلخ، و4 حالات في غزني و2 في ننجارهار.وأفادت السلطات في مقاطعة هرات الغربية بأنها سجلت 4 حالات إيجابية جديدة في هذه المقاطعة.