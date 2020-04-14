وفاة جديدة لمصاب كورونا بالبحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة -في بيان عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم- إن الوفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عامًا، ولديه أمراض وظروف صحية كامنة.وأضافت أن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل الإجمالي إلى 451، وفقا لما أوردته "العربية نت"