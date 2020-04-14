نيجيريا تمدد الإغلاق العام 14 يومًا بسبب زيادة إصابات «كورونا»

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، في خطاب إلى الأمة، إن السلطات ستمدد إجراءات العزل العام في ولايات لاجوس وأبوجا وأوجون 14 يومًا أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وكانت السلطات في نيجيريا قد فرضت إجراءات العزل العام لمدة 14 يومًا في المناطق الثلاث بدءًا من 30 مارس، وقال «بخاري»، إن تمديد العزل العام ضروري بسبب زيادة «مقلقة» في الحالات الإيجابية في عدد من الولايات.وسجلت نيجيريا 323 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، ثلاثة أرباعها تقريبًا في لاجوس وأبوجا، وتوفي عشرة أشخاص بسبب الفيروس.ونيجيريا أكبر دول أفريقيا سكانًا إذ يبلغ عددهم 200 مليون نسمة.