مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملاتها، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 328.60 نقطة، أو 1.39%، ليصل إلى 23390.77 نقطة.كما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 28.19نقطة، أو 1.01%، ليصل إلى 2761.63 نقطة، بينما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28.85 نقطة، أو 0.48%، ليصل إلى 8192.43 نقطة.