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محمد العسيري
الثلاثاء 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية بعد تقرير عن إخفاقه فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:29 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس أخفق في الاستجابة لنصيحة الخبراء في وقت مبكر بالولايات المتحدة ردًا على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي إطارًا زمنيًا تضمن الإشادة باستجابته للجائحة وضم لقطات من القنوات الإخبارية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصف «ترامب» تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه «كاذب تمامًا»، وعرض قيود السفر التي أقرها فيما يتعلق بالصين وأوروبا كدليل على الاستجابة السريعة لاحتواء الفيروس.

وأضاف: «نأمل في يوم ما خلال خمسة أعوام عندما لا أكون هنا، أن تتوقف هذه الصحف جميعها عن العمل لأنه لم يعد أحد يريد قراءتها».

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