عدد وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة يتجاوز الـ23 ألفا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 23 ألف حالة، في الولايات الـ50.وسجلت ولاية نيويورك، أكبر عدد للضحايا تجاوز أكثر من 10 آلاف حالة، كما أعلنت ولاية "وايومنج" أول وفاة بفيروس كورونا الإثنين، وهي الولاية الأخيرة التي لم تسجل فيها الوفيات حتى أمس الإثنين.وسجلت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، أقل ارتفاع في الحصيلة اليومية لوفيات كورونا منذ 6 أبريل، حيث بلغ عدد الضحايا 1513 حالة، فيما سجل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 570 ألفا.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجل فيها أكبر عدد من الضحايا.