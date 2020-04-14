وزير الطاقة الروسى: بوتين لعب دورًا رئيسيًا فى التوصل لصفقة «أوبك+»

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لعب دورًا رئيسيًا في توصل مجموعة «أوبك+» إلى صفقة خفض إنتاج النفط.وأشار «نوفاك» إلى أن الرئيس بوتين أجرى عدة محادثات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان لتجاوز الخلافات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأضاف أن هذه كانت مباحثات مستمرة ومفصلة وبدون مشاركة الرئيس بوتين لكان هناك احتمال عدم عقد الصفقة.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسين بوتين ودونالد ترامب، والملك سلمان بن عبد العزيز، أجروا مباحثات ثلاثية، الأحد الماضي، أشادوا خلالها بصفقة «أوبك+»، وأعرب ترامب عن شكره لبوتين والملك سلمان على مساهمتهما في تحقيق الصفقة.