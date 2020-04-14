المفتى: الصيام يقوى الجهاز المناعى للوقاية من «كورونا»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه اجتمع مع لجنة طبية عالية المستوى في كافة التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا المستجد، بشأن إصدار فتوى تتعلق بصوم شهر رمضان المبارك.ويأتى ذلك وسط المخاوف التي انتشرت في الفترة الأخيرة وتشير إلى أن الصوم يؤثر على الجهاز المناعي للإنسان.وأضاف مفتي الجمهورية، في حواره على «MBC مصر» أن كافة الأطباء المتخصصين أكدوا أن الصوم يؤدي إلى تقوية المناعة، إذا فالصوم مطلوب شرعا لتقوية مناعة الإنسان.وأكد مفتي الجمهورية، أن الصوم ركن من أركان الإسلام لن يسقط إلا في حال الأعذار الشرعية، التي أحلها الإسلام، وفي حالة المرض، وإذا قال الطبيب أن الصوم سيؤثر على حياة الإنسان فعلى المريض أن ينصاع إلى رأي الطبيب، لأنه في هذه الحالة من أهل الاختصاص، فنقول للمريض كن أثيرًا لرأي الطبيب.