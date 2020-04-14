مقتل 9 مسلحين من طالبان فى هجمات استباقية للجيش الأفغانى

لقى 9 مسلحين من طالبان حتفهم، في ضربات استباقية للجيش الأفغاني في إقليم بالخ الشمالي.ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن فيلق "شاهين 209"، قوله في بيان، إن مُسلحين من طالبان كانوا يسعون لشن هجمات على القوات الأفغانية في قرية تيموراك، إلا أن القوات تصدت لهم وشنت هجمات استباقية عليهم بدعم من سلاح الجو فقتلت 9 منهم وأصابت 5 آخرين.. ولم تعلق طالبان حتى الآن على التقارير.