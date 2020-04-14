عاهل المغرب يبحث مع رؤساء أفارقة مبادرة لمواجهة كورونا

اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف لخلق إطار عملي لمتابعة إيقاع تطور مراحل تدبير الدول الإفريقية لجائحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الملك محمد السادس، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي، بأنه خلال هذه المحادثات التي تناولت التطور المقلق لجائحة «كوفيد 19»، اقترح الملك محمد السادس، إطلاق المبادرة، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتبادل التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.