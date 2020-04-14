إياد نصار: فخور بإدارة مصر لأزمة «كورونا»

علق الفنان إياد نصار على إدارة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا، معبرًا عن فخره بإدارة مصر للأزمة بشكل كبير.وقال "نصار"، في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث": "أنا اشعر بالفخر بإدارة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا المستجد؛ هذا كلام من كل قلبي؛ وعندما أنظر إلى إدارة الأزمة مقارنة بالعالم، وأنا متعاطف معهم بكل تأكيد لأنها محنة إنسانية، أري أن مصر أدارت الأزمة بشكل كبير ومهم".وأضاف: "عند نزولي للمرة الأولى للتصوير في زمن كورونا أصابتني الفوبيا لذلك أنا فخور بالإدارة المصرية لأن الاهتمام بالمواطن حقيقي وصادق؛ وهذا يذكرني دائما بحديث الفيلسوف زكي نجيب محمود عندما قال مصر هي أنت".واختتم: "نطالب بشكل واضح المجتمع الالتزام بتعليمات الدولة، الخطر موجود وليس عدو واضح حتى تواجهه، وبالتالي بطولتك كمواطن أن تخاف على أسرتك".