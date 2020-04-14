«الوطنية لاستثمارات الأوقاف»: طلب كبير من المستشفيات على قناع الوجه الواقى

صرح الدكتور شريف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بأن المجموعة تلقت العديد من الطلبات من جهات متعددة لقناع الوجه الواقي الشفاف غير أنها تعطي أولوية في تنفيذ الطلبات للمستشفيات والجهات الطبية وشركات المقاولات، حيث نفذت المجموعة عدة طلبيات لعدد كبير من المستشفيات العامة والخاصة.ودشنت المجموعة الخط الثاني ليصل إنتاجها ألف قناع يوميًا بواقع خمسمائة قناع لكل خط، وجار تدشين الخط الثالث خلال هذا الأسبوع وصولًا لستة خطوط قبل نهاية الشهر الجاري أبريل ٢٠٢٠، وعشرة خطوط قبل نهاية مايو المقبل ٢٠٢٠، حيث إن استخدامات القناع متعددة وليست مرهونة بظروف الأزمة الراهنة.وتم تسليم عدد ٣٠٠ قناع لمستشفى الزهراء الجامعي، و١٠٠ قناع لمستشفي الحسين الجامعي، و٥٠ قناعًا لمستشفى الدعاة، وطلبيات كثيرة لعدد من الجهات والمؤسسات الطبية وغير الطبية، كما تم تسليم ٥٠ قناعًا لأمن وزارة الأوقاف.