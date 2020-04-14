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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«إيناكتس الأزهر» يحصد المركز الأول ضمن 24 جامعة على مستوى العالم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:22 ص
إيناكتس الأزهر
إيناكتس الأزهر
أميرة العناني
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حصل فريق إيناكتس بجامعة الأزهر للوجه القبلي على المركز الأول في أفضل 24 جامعة على مستوى العالم كممثل وحيد لمصر في مسابقة 1Race 4Oceans العالمية التي تتم برعاية منظمة Enactus للدولية لتنمية المجتمع المدني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور جمال سلطان،المشرف الأكاديمي للفريق، الشكر للفريق لحصولهم على المركز الأول.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على دعمه الكامل لنشاط إيناكتس، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الفريق لإحداث تغيير مجتمعي يخدم رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة والتي تقع على رأسها تمكين الشباب.

وشارك بالمنافسة ١٠٨ جامعة من ٢٠ دولة في مشروعات لخدمة الهدف رقم ١٤ من أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وكان مشروع جامعة الأزهر هو أفضل المشروعات التي تعمل على تنمية المجتمع المدني في إطار الهدف ١٤، والمشروع يحمل اسم Chito-Shrimp والذي يهدف إلى الحفاظ على الأحياء المائية.

وتتسم المشاريع المستقبلية للفريق بكونها لها شروط خاصة من حيث آلية التنفيذ، حيث يشترط كونها تخدم شريحة مجتمعية، وتدر دخل ثابت على هذه الشريحة، ومصاحبة للبيئة، وأن تكون مشاريع تنموية مستدامة.

وتهدف هذا المشاريع إلى تطويرالمهارات القيادية والريادية لطلاب جامعة الأزهر بفرع أسيوط، ولخلق روح من المنافسة العالية على المستوى المحلي، ومن ثم المستوى الدولي في حالة فوز الجامعة بلقب أفضل جامعة إقليميًا.

يذكر أن مؤسس ومطلق هذا الفريق هو شريف سيد، بطل تحدي القراءة العربي، وعمر خالد محمد الصفتي أحد أهم رواد الأعمال بجامعة الأزهر.

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