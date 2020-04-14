هبة طوجي: أغنية «ياريت» أول تجاربى فى الدراما

تحدثت الفنانة هبة طوجي عن تفاصيل أغنية "ياريت" من مسلسل "هوس"، مؤكدة أن هذه أول تجربة درامية بالنسبة لها.وقالت "طوجي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "العربية الحدث": "هذه أول تجربة دراما تلفزيونية بالنسبة لي، ولكن ليست بداية علاقتي بالتمثيل فأنا حاصلة على جائزة تمثيل وإخراج من الجامعة في لبنان، وحصلت على دورات تدريبية في التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة؛ بالإضافة لخبرتي المسرحية التي ساعدتني في تكوين الخبرة".وأضافت أن "الفارق بين أدوات الدراما والمسرح كبير، لكن على الأرض وعلى مستوى الأداء فأنا أتحدث عن تعلم جيد وخبرة جيدة ليس ذلك فقط بل أنا مشبعة بالخبرة الرحبانية فأنا من أبناء مسرح الرحباني، بالإضافة للمسرح العالمي والدراسة، فهذا ساعدني كثيرًا وجعلني واثقة من نفسي رغم أن كل عمل له طبيعته وخصوصيته".واختتمت: "مسرح الرحباني عميق جدا؛ ومنحني العمق والثقافة لاخوض التجربة؛ وأعتبر نفسي خضت الأصعب في هذا المسرح مما جعلني أكسر حاجز العمل التلفزيوني".وكشف الموسيقار أسامة الرحباني في نفس البرنامج؛ أن أغنية "ياريت" من مسلسل "هوس" ليست الوحيدة ضمن المسلسل، لكن هناك عدة مشاهد بها صوت الفنانة هبة طوجي ضمن فكرة المسلسل كصوت بقلب المنزل، حيث تتطلب قصة المسلسل ذلك لأن لها علاقة بالهوس بما يمثل شبح الماضي والضمير المسيطر على بطل العمل؛ مشيرًا إلى أن صوت الفنانة اللبنانية هبة طوجي يعطي تأثير درامي بليغ للعمل الفني.