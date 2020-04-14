وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية لتشخيص حالات «كورونا» بمستشفى جامعة المنصورة

أعلن الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية يصور ١٦ مقطعًا لاستخدامه المتعدد في التشخيص لعلاج المرضى وتشخيص حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف "الشعراوي"، أنه يجري تجهيز المكان وتركيبه بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة والتي يتم تجهيز العنايات المركزة بها حاليًا لمواجهة انتشار فيروس كورون" المستجد.يأتي تركيب الجهاز الجديد في إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المكثفة لمواجهة انتشار الفيروس بمستشفى الجامعة الرئيسي.