هانى الناظر: الفسيخ وجبة غير صحية على الإطلاق

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من تناول المصريين لـ«الفسيخ»، خلال الاحتفال بأعياد شمس النسيم، مشددًا على أنها وجبة غير صحية على الإطلاق، منوهًا إلى أن كل عام يصاب آلاف المصريين بتسمم جراء تناولهم هذه الوجبة غير الصالحة للأكل، لدرجة أن هناك بعض حالات تدخل العناية المركزة.وأضاف «الناظر»، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن على المصريين الاهتمام بصحتهم في ظل جائحة فيروس كورونا، وعليهم تناول الوجبات الغذائية الآمنة من أجل الحفاظ على صحتهم، وتابع: «قولًا واحدًا قاطع الفسيخ لأنه أكله غير صحية، ولا يوجد بحث علمى واحد أثبت وجود فائدة واحدة له».