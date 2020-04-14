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الثلاثاء 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: إبنة الوزير مايكل جوف أجرى لها اختبار كورونا ليستطيع والدها الاستمرار فى العمل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:12 ص
الوزير مايكل جوف
الوزير مايكل جوف
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قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه تم إجراء اختبار لفيروس كورونا لابنة وزير شئون مجلس الوزراء مايكل جوف، لكي يستطيع والدها العودة إلى مهمته الأساسية في محاربة الفيروس في المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن يقضي جوف 14 يومًا في عزل منزلي بعد أن ظهرت على ابنته أعراض المرض، وفق تعليمات الحكومة، لكن بعد الاختبار وإعلان عدم إصابتها بالمرض، سيعود جوف إلى العمل بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاختبار الذي أجرى لها جاء بناء على نصيحة كبير الأطباء في رئاسة الوزراء كريس ويتي، لافتًا إلى أن الوزير جوف دوره أساسي في خطة التعامل مع وباء كورونا.

وأضاف:«إن الاختبار الذي جرى لابنة مايكل جوف كان ضروريًا حتى يستطيع العودة للعمل في إطار خطة التعامل مع الوباء».

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