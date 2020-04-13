تعقيم نزل الشباب بالأقصر تهميدًا لنقل المتعافين من «كورونا» (صور)

شهدت مدينة «الطود»، جنوب محافظة الأقصر، بدء عملية تعقيم نزل الشباب الدولي، وذلك تمهيدًا لاستقبال مصابي فيروس كورونا، والذين تحولت نتائج التحاليل المعملية التي خضعوا لها بداخل مستشفى العزل الصحي بإسنا، من إيجابية إلى سلبية.وسيتم نقل تلك الحالات إلى نزل الشباب للمكوث ١٤ يومًا، كإجراء احترازي، وكذلك نقل الحالات إيجابية الإصابة والتي لا تعاني من ظهور الأعراض، وهذا لتخفيف الجهود من على أعضاء الفريق الطبي بداخل مستشفى العزل.ويأتي هذا الإجراء وفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، التي لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية.من جانبه قال وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل في الأقصر، إن مجهودات الفريق الطبي بمستشفى العزل أثمرت عن تعافي ١٢٠ حالة حتى الآن.وأشار إلى أن مستشفى العزل بإسنا تتبع بروتوكول علاجي تم وضعه من خلال انتقاء الأساليب العلاجية التي ثبُت فعاليتها مع الحالات المصابة، حيث إن أطباء المستشفى عكفوا على دراسة كافة البرتوكولات العلاجية من الصين وأوروبا، هذا إلى جانب بروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.