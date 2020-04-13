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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إلغاء حجز فنادق رأس البر في شم النسيم وإغلاق الطرق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:26 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها فور علمها بقيام البعض بحجز فنادق في منطقة رأس البر، لقضاء عيد شم النسيم، أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المدينة السياحية، وأوقفت الحجوزات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «أغلقنا كافة الطرق المؤدية إلى رأس البر منعًا لحدوث احتفالات أو تجمعات».

وتابعت: «علينا ألا نخرج من منازلنا إلا للضرورة ونتبع كافة الإجراءات الاحترازية، حتى لا نكون مثل الدول التي طبقت حظرا كاملا على مدى الـ24 ساعة».

وأوضحت أن المحافظة تعمل على إزالة كافة مخالفات البناء، بالإضافة إلى عمل حصر كلي بها في جميع أنحاء المحافظة، مضيفة: «المرحلة المقبلة سنعمل على إزالة المخالفات في منطقة رأس البر، وهناك جدول تم وضعه لاستمرار عمليات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن خلال الفترة المقبلة».

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