خروج 35 مصابًا بكورونا من عزل قها بعد سلبية نتائجهم مرتين

أعلنت مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية المخصصة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وصول عدد حالات المتعافين من الفيروس وخروجهم منها بعد سلبية نتائجهم لمرتين متتالين إلى 35 شخصًا منذ بدء العزل وحتى الآن.واكدت المستشفى في بيان صادر عنها، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميًا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.من جانبها قالت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي ونائب مدير المستشفى، إنه تم خروج 4 حالات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد من المستشفى.وأكدت "حتاته" أن جميع الحالات المحجوزة حالتهم مستقرة ويتم المتابعة الدورية لهم، مشيرة إلى أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.كانت مستشفى قها المركزي قد غادرها 20 متعافيًا على دفعات، وخلال الأسبوع الجاري خرج 15 شخصًا على دفعتين شهدتهما المستشفى بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.