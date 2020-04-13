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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

محمد الباز يعلن دعمه لمبادرة المفتي «كأني اعتمرت»

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:05 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أميرة العناني
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أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دعمه لمبادرة «#كأني_اعتمرت» التي أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في إطار دعوة المعتمرين للمساهمة في دعم الفقراء والمحتاجين، والمتضررين من الأوضاع الراهنة بالتصدق والتبرع، والتي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر الحملة بمثابة الصدقة لكفاية وسد حاجة الفقراء والمساكين، والذين فقدوا أعمالهم بسبب توقف حركة الحياة، له ثواب جزيل من الله تعالى؛ لتحقيقه مقصدًا من المقاصد الشرعية بإحياء النفس، تطبيقًا لقاعدة الساجد قبل المساجد، والإنسان قبل البنيان.

وقال المفتي في مبادرته: "نتمنى من الله أن تعم وتنتشر ويتم تفعيلها من خلال التبرع بهذا المبلغ أو بجزء منه إلى الدولة أو أعمال الخير لمواجهة فيروس كورونا، والثواب سيكون مثل العمرة ويزيد لأن سد حاجة الفقير وإطعام الطعام وتفريج الكربات وهموم الناس في هذا الوقت ثوابه أعظم عند الله".

من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن هذه الحملة المباركة هي رغبة في إعادة العقل المسلم لفقه الأولويات، هذا الفقه الذي يمثل منهج الإسلام في التعاطي مع مختلف المستجدات، وهو المنهج الذي يجعل الإحساس بالمسلمين وهمومهم واجبًا، فضلًا عن كونه نعمة، لذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: "المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره"، فمن ترك مسلمًا يجوع أو يعرى- وما أكثر ما يحدث ذلك هذه الأيام - وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد خذله.

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