تونس ترسل فريقًا طبيًا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا

أذاعت فضائية "روسيا اليوم" لقطات يظهر من خلالها وصول بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا، تضم 7 أطباء وممرضين، بهدف تقديم الدعم في مكافحة فيروس كورونا المستجد رغم "تواضع الإمكانيات" الصحيّة التونسية، وفق ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.وجاءت هذه المبادرة عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ونظيره التونسي قيس سعيّد.وينتمي الأطباء والممرضون المتطوعون السبعة إلى الجهاز الطبي العسكري، وهم متخصصون في الإنعاش والتخدير والأمن البيولوجي.ويفترض أن يتم نشر الفريق لمدة 15 يوما في مقاطعة لومبارديا الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخص في إيطاليا و25 شخصًا في تونس.وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن إرسال البعثة يأتي ضمن ما دعت إليه تونس من "اعتماد مقاربة شاملة تكفل توحيد الجهود على المستوى الدولي لمحاربة الوباء"، واستجابة لطلب "رئاسة مقاطعة لومبارديا الحصول على دعم الدول الصديقة".