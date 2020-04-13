رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لإغلاق الأسواق العشوائية بالمحافظات لتجنب الزحام والتكدس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:46 م
المهندسة فايقة فهيم،
المهندسة فايقة فهيم،
إسلام نصير
طباعة
توجهت المهندسة فايقة فهيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء وزيري البيئة والتنمية المحلية، وذلك لإغلاق الأسواق العشوائية في المحافظات مثل سوق السبت وسوق الخميس، لتجنب الزحام والتكدس.

وأضافت "فهيم"، في بيان لها، أن بعض المحافظات تشهد استمرار عمل عدد كبير من الأسواق العشوائية في محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، وفي الصعيد في نطاق محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتشهد تجمعات وتكدس في أعداد المواطنين، وهو ما يعرض الصحة العامة للخطر في ظل محاولات الدولة الحثيثة للتصدي لفيروس كورونا.

وطالبت "فهيم"، بشن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكبرة بالمدن والمراكز، للحد من انتشار الأسواق العشوائية لبيع الخضر والفواكه والطيور والمواشي، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية التجار بخطورة الفيرس وضرورة التكاتف لمواجهته والحد من انتشاره.  

كما أكدت "فهيم" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون معها، فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تواجد الأسواق العشوائية، كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدرا للعدوى .

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020

حقيقة وجود رابط للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة

«الصحة العالمية»: ارتفاع درجات الحرارة لن يقضي على كورونا

ابنة الهارب محمد شومان تناشد السلطات: «عايزة أشيل اسمه من البطاقة»

الصور

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

image description

إنارة برج القاهرة بـ"stay safe" و"احمي نفسك"

image description

للوقاية من كورونا.. تعقيم حديقة الحيوانات بالجيزة

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

الأكثر قراءة

الآن.. رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020

أهمها المكتبة الرقمية ومنصة ادمودو.. 7 قرارات جديدة لـ «التعليم»

إيطاليا تتخطى 20 ألف وفاة بكورونا

ابنة الهارب محمد شومان تناشد السلطات: «عايزة أشيل اسمه من البطاقة»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

«الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بكورونا لا ينقل العدوى بعد الدفن

منوعات

الآن.. رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020

محمد الشرقاوي يخطف قلب هدير في الحظر (صور)

«روبوت» يجول في مستشفيات ماليزيا لمساعدة الطواقم الطبية

غدًا.. استئناف عمل بعض المحال التجارية فى النمسا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
دفن موتى «كورونا»
القس. رفعت فكرى
ليس نهاية العالم ولكنه بداية جديدة
مؤمن المحمدي
الأحرف الصامدة
لواء. محسن الفحام
السلوك المرفوض والوعى المفروض
المزيد

الثقافة

باليه كارمن وتانجو ومسرحية رجل القلعة بقناة الثقافة على يوتيوب

الصلتي: «قراءات سردية لمقامات البرواني» يرصد الجمال والطرافة

«وجه رجل ميت» مجموعة قصصية للكاتب أحمد الحجري

الجمعية العمانية للكتاب تصدر «المشرب العذب» للحضرمى