طلب إحاطة لإغلاق الأسواق العشوائية بالمحافظات لتجنب الزحام والتكدس

توجهت المهندسة فايقة فهيم، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء وزيري البيئة والتنمية المحلية، وذلك لإغلاق الأسواق العشوائية في المحافظات مثل سوق السبت وسوق الخميس، لتجنب الزحام والتكدس.وأضافت "فهيم"، في بيان لها، أن بعض المحافظات تشهد استمرار عمل عدد كبير من الأسواق العشوائية في محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، وفي الصعيد في نطاق محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتشهد تجمعات وتكدس في أعداد المواطنين، وهو ما يعرض الصحة العامة للخطر في ظل محاولات الدولة الحثيثة للتصدي لفيروس كورونا.وطالبت "فهيم"، بشن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكبرة بالمدن والمراكز، للحد من انتشار الأسواق العشوائية لبيع الخضر والفواكه والطيور والمواشي، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية التجار بخطورة الفيرس وضرورة التكاتف لمواجهته والحد من انتشاره.كما أكدت "فهيم" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخدتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون معها، فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تواجد الأسواق العشوائية، كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدرا للعدوى .