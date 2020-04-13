«صوت الشعب» مهنئًا المسيحيين: أحلامنا واحدة فى وطن واحد

وجه المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت، الشعب التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة المسيحيين بمناسبة حلول أحد الشعانين وعيد القيامة المجيد.وقال المستشار البراوي في بيان للحزب اليوم: إننا جميعا يد واحدة نعيش في وطن واحد وأحلامنا واحدة وحالة التكاتف بين شركاء الوطن تجسد أسمى معاني الانتماء والولاء لمصرنا الحبيبة.وأضاف رئيس الحزب، أن حالة التماسك والتناغم والترابط بين عنصري الأمة في مصر تعزز مقومات الحق والخير والعدل والمساواة بيننا، وهذا مثبت على مر التاريخ الذي سجل بحروف من نور شهادة حق علي حالة عشق الوطن التي تجمعنا في أرض الكنانة ومهد الحضارات والثقافات مصر.