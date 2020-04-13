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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أهالي قرية دروة بالمنيا يستغيثون من مخلفات تطهير ترعة بحر يوسف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:35 م
تطهير
تطهير
محمد الشريف
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تقدم عدد من أهالي قرية دروة إحدى القرى التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، بشكوى رقم 2346521، إلى بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة يتبع مجلس الوزراء، بشأن عملية تطهير ترعة بحر يوسف، والتى تتم في الفترة الحالية مما يتسبب فى نقل فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد محمود صادق، نائب أمين حزب المصريين الأحرار بمركز ملوي، أن أهالى القرية يقفون خلف الدولة المصرية والمساهمة فى دعم الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل السلامة الصحية للمواطنين، ولم يكن هناك اعتراض على عملية التطهير، ولكنها تتم حاليا داخل الكتلة السكنية وهذا يكون ملتقى جميع الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن شباب القرية قاموا بعملية تطهير ورش القرية وعمل توعية في الأيام السابقة على كيفية مواجهة وباء كورونا، ثم يقوم هذا المقاول المسؤول عن عملية تطهير ترعة بحر يوسف بترك مخلفات التطهير على حافة الجرف، مستغيثا بما يقوم به المقاول بالمسؤولين بالمحافظة.

وأشار إلى أن شباب القرية ساهموا في تنظيم صرف المعاشات، وتم عمل لجنة من شباب القرية من طلبة كلية الطب والصيدلة والتمريض وباقي المتطوعين وعمل توعية لكل بيت موجود في القرية بكيفية الوقاية من المرض، وبالرغم من ذلك يقوم المقاول بالمضي فى عمله وتشويه ما يقوم به أهالى القرية من التصدي لفيروس كورونا.

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