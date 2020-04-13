عضو بمجلس السيادة السوداني يشيد بدعم الأردن للتصدي لكورونا

تسلم الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، اليوم الإثنين، دعم ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني، للسودان للتصدي لجائحة "كورونا".جاء ذلك خلال لقاء تاور اليوم بالقصر الجمهوري، سفير المملكة الأردنية بالسودان محمود فنخور الخزاعلة.وقال الخزاعلة - في تصريح صحفي: إن دعم المملكة عبارة عن هدية من الملك عبدالله الثاني للشعب والحكومة السودانية لتعزيز جهود السودان لاحتواء تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي اجتاح الدول العربية والعالم أجمع.وأشاد السفير الأردني بالإجراءات الممتازة التي ظلت تتخذها الحكومة السودانية في هذا الجانب، مؤكدًا وقوف وتضامن الحكومة والشعب الأردني مع السودان في مثل هذه الظروف.