وفاة الشيخ جمال قطب.. ونجله يعلن وصيته

أعلن معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، وفاة والده اليوم، وأنه أوصى بعدم الإعلان، بل الدفن والصلاة عليه، طالبا الدعاء لوالده، ونشر معتصم صورة تجمعهما فى زيارة لمسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، مطالبا بعمل ختمة تلاوة لوالده، قائلا: "خاتمة للدعاء للشيخ جمال قطب رحمه الله".وقال معتز قطب: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الشيخ جمال قطب نسألكم الدعاء والصلاة، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".وأشار إلى أنه قد تم الدفن والصلاة بناء على وصيته دون إعلان، داعيا اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".