ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان لـ29 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى ٢٩ حالة، بعدما تم تأكيد إصابة ١٠ أشخاص، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في السودان.وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل ١٠ جديدة للإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.. وبذلك يرتفع عدد الوفيات في السودان إلى ٤ حالات، فيما تم شفاء ٣ مصابين.