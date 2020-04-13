محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ قرار غلق المحال التجارية (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، تنفيذ قرار غلق المحال في اليوم العشرين من أيام الحظر بمراكز ومدن المحافظة، والغلق الفورى للمخالفين من المقاهي والكافيتريات، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتزام أصحاب المحال بالتعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة استمرار الالتزام في تطبيق الإجراءات التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار المرض.