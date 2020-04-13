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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع تجهيز مساعدات أسر الحجر الصحي بقرية منشية نيازي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:27 م
محافظ المنيا،
محافظ المنيا،
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه دكتور محمد محمود أبو زيد، التجهيزات الخاصة بعدد من المساعدات العينية المقدمة للأسر تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك بهدف توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر من المواد الغذائية، حيث تم تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المحافظة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم للقرى داخل الحجر الصحي المنزلي، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

أوضح المحافظ، أن سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي مواطن بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الأسر بمنطقة منشية نيازي بمركز مغاغة، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكل جهودها لتوفير الاحتياجات الخاصة لتلك الأسر.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وكلف محافظ المنيا، اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، بحصر الأسماء المستحقة لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بقرية منشية نيازي التابعة للوحدة المحلية لقرية برطباط، تمهيدا لتيسير إجراءات صرفها وتسليمها للأهالي في منازلهم، بسبب وضع عدد من المنازل بالقرية تحت الحجر الصحي المنزلي.

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